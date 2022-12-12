Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:39, 12 декабря 2022Мир

В США высказались о невозможности возвращения Крыма Украине

Обозреватель WP Эбель: Зеленский осознает невозможность возвращения Крыма в состав Украины

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Рано или поздно Украина согласится пойти на компромисс по Крыму, ведь президент страны Владимир Зеленский ясно осознает, что Киев никогда не вернет Крым в состав страны ни военным, ни дипломатическим путем, и с этой позицией солидарна часть чиновников США и ЕС. Невозможность сценария возвращения полуострова к украинскому государству признала обозреватель газеты The Washington Post (WP) Франческа Эбель.

«Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике», — высказалась Эбель.

По оценке обозревателя, «надуманные фантазии Киева о возвращении контроля над полуостровом поставят в тупик» все попытки прекратить конфликт на Украине.

Ранее американский журнал Foreign Affairs констатировал, что кампания по возвращению Крымского полуострова может сорвать контрнаступление войск Украины. Также отмечается, что для Украины оккупация Крыма является, во-первых, слишком сложной военной задачей, и, во-вторых, возвращение будет в массе отрицательно воспринято жителями полуострова, которые считают себя гражданами России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма
Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка
В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове
Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Россиянка предстала перед судом за кражу 561 миллиона рублей из банка
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.