Обозреватель WP Эбель: Зеленский осознает невозможность возвращения Крыма в состав Украины

Рано или поздно Украина согласится пойти на компромисс по Крыму, ведь президент страны Владимир Зеленский ясно осознает, что Киев никогда не вернет Крым в состав страны ни военным, ни дипломатическим путем, и с этой позицией солидарна часть чиновников США и ЕС. Невозможность сценария возвращения полуострова к украинскому государству признала обозреватель газеты The Washington Post (WP) Франческа Эбель.

«Некоторые западные чиновники сохраняют надежду, что сделка по Крыму может стать ключом к прекращению конфликта, и заявляют, что, по их мнению, Зеленский и его советники более открыты к потенциальным уступкам, чем это можно предположить по их риторике», — высказалась Эбель.

По оценке обозревателя, «надуманные фантазии Киева о возвращении контроля над полуостровом поставят в тупик» все попытки прекратить конфликт на Украине.

Ранее американский журнал Foreign Affairs констатировал, что кампания по возвращению Крымского полуострова может сорвать контрнаступление войск Украины. Также отмечается, что для Украины оккупация Крыма является, во-первых, слишком сложной военной задачей, и, во-вторых, возвращение будет в массе отрицательно воспринято жителями полуострова, которые считают себя гражданами России.