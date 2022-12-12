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15:04, 12 декабря 2022Россия

В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского к «справедливому миру»

Депутат Белик заявил, что Зеленский не показывает готовности к завершению конфликта

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не демонстрирует готовности к завершению конфликта, а транслируемые им инициативы являются работой на публику. Так на его слова о готовности к «справедливому миру» отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам парламентария, ранее озвученная «формула мира» Зеленского, которая предполагает неприемлемые для России требования, с самого начала не имела ничего общего с реальностью, но широко обсуждалась и поощрялась Западом.

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«При этом в "формуле" отсутствуют пункты о том, какие обязательства в свою очередь должна выполнить Украина, есть только ультимативные требования к нашей стране и размытые формулировки», — резюмировал Белик.

Ранее президент США Джо Байден заверил Зеленского в том, что приоритетом Вашингтона является укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Также он приветствовал готовность украинского лидера к «справедливому миру», который основан на фундаментальных принципах устава ООН.

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Сергей Истомин
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