В аварии на российской трассе погиб депутат

В Свердловской области в ДТП с участием автобуса в районе Нижней Туры погиб депутат Суслов

В Свердловской области заместитель председателя думы Ивделя Федор Суслов погиб в ДТП в районе Нижней Туры. Об этом сообщили в администрации Ивдельского городского округа, пишет e1.ru.

«Он скончался в результате аварии с участием рейсового автобуса. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу», — уточнили там.

Авария произошла в российском регионе днем в воскресенье, 11 декабря. На сайте регионального управления МВД говорится, что водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, внутри которого находились 27 пассажиров и водитель. Пять человек пострадали. После случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в Раменском городском округе Подмосковья в ДТП погиб депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров. Автомобиль Toyota Camry, в котором находились российский депутат с приятелем, столкнулся с грузовиком, находящиеся в иномарке, люди погибли на месте.