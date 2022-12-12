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14:19, 12 декабря 2022Россия

В Кремле порассуждали о быстром изменении ядерной доктрины

Песков заявил, что в Кремле не ведут речь о быстром изменении ядерной доктрины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Кремле не ведут речь о быстром изменении ядерной доктрины. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Речь не идет о каких-то быстрых действиях в этом плане», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Песков объяснил, что в Кремле постоянно идет «мыслительный процесс», а также сопоставление доктринальных установок с положениями, которые принимаются в США.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что даже в нынешней напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено. Генсек также напомнил, что среди стран-членов ОДКБ Россия единственная обладает ядерным оружием.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине, в нем нет политического и военного смысла. Глава государства также посоветовал почитать доктрину, в которой описаны случаи, когда Россия может применить ядерное оружие.

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Никита Абрамов
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