«Елки 9» снова возглавили кинопрокат в России

Фильм «Елки 9» вторые выходные подряд возглавил кинопрокат в России

Фильм «Елки 9» снова возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Лента лидирует в прокате вторые выходные подряд. В настоящее время она уже собрала порядка 270 миллионов рублей.

Самой популярной новинкой уикенда стал фильм «Тайный Сантa», заработавший около 32 миллионов рублей. Следом идут «Щелкунчик и волшебная флейта» (32 миллиона рублей), «Приключения Тедди» (20 миллионов рублей) и «Тень. Взять Гордея» (15 миллионов рублей).

Ранее сценарист фильма «Елки 9», блогер Евгений Кулик назвал причину отсутствия Сергея Светлакова и Ивана Урганта в новой части проекта. Кулик заявил, что решение не приглашать артистов в картину было принято на стадии написания сценария. Он объяснил, что истории, в которых играли Ургант и Светлаков ранее, «были с юмором, попроще и полегче», а в девятой части проекта создатели покажут «объемную историю», для участия в которой требуются профессиональные актеры.