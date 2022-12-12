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04:53, 12 декабря 2022Силовые структуры

В полиции предупредили о маскирующихся под курьеров преступниках

«Известия»: преступники начали маскироваться с помощью формы курьеров

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Хищение имущества с использованием брендированной формы курьеров и квадратных термосумок стало новым криминальным трендом. Об этом предупреждают «Известия».

Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что в особой зоне риска оказались многоквартирные дома и супермаркеты. Преступники пользуются тем, что пестрая форма доставщиков притупила бдительность граждан, и ни у кого не возникает вопроса при появлении в подъезде незнакомца. При этом лже-курьеры зачастую прячут лицо под медицинскими масками, что также воспринимается в обществе как норма. Впрочем, отмечается в материале, за доставщиков также себя выдают наркокурьеры и нелегальные мигранты в попытке уклониться от проверок полиции.

Ранее сообщалось, что житель Москвы десять раз ударил женщину ножом из-за кота. Россиянин пришел к 50-летней пострадавшей и представился курьером. Женщина открыла дверь, преступник напал на нее, нанес удары «колющим предметом в область груди» и скрылся. Позже выяснилось, что жертва была сиделкой, а у набросившегося на нее мужчины недавно умер кот. Он решил, что питомца отравила сиделка, и таким образом ей отомстил.

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Марина Совина
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