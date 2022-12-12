Figaro: воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой

Солдат из Франции, отправившийся воевать на стороне Киева в украинском конфликте, подорвался на мине и захотел вернуться домой. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на МИД Франции.

«Посольство Франции в Киеве поставило нас в известность о ситуации с французским военным, министерство мобилизовано, чтобы прийти ему на помощь, и остается на связи с его семьей», — говорится в сообщении.

Француз Антуан, подорвавшийся на мине в конце ноября, получил серьезные травмы и сейчас находится в Киеве. Figaro отмечает, что в киевской больнице отсутствуют условия для проведения необходимых Антуану операций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.