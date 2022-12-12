Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:40, 12 декабря 2022Мир

Воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой

Figaro: воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Солдат из Франции, отправившийся воевать на стороне Киева в украинском конфликте, подорвался на мине и захотел вернуться домой. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на МИД Франции.

«Посольство Франции в Киеве поставило нас в известность о ситуации с французским военным, министерство мобилизовано, чтобы прийти ему на помощь, и остается на связи с его семьей», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
12 октября 2022
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022

Француз Антуан, подорвавшийся на мине в конце ноября, получил серьезные травмы и сейчас находится в Киеве. Figaro отмечает, что в киевской больнице отсутствуют условия для проведения необходимых Антуану операций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
Пентагон заявил об успешном пуске гиперзвуковой ракеты
Российский судья сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Акула напала на мужа с женой и утащила женщину под воду
Россиянам перечислили признаки перелома из-за падения на льду
Диетолог Гинзбург привел алгоритм действий для похудения перед Новым годом
Матыцин прокомментировал заявление США по участию россиян в Олимпиаде-2024
В ЕС поделились подробностями девятого пакета санкций
Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны
Подсчитаны доходы России от нефти и газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.