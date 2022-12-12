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17:44, 12 декабря 2022Экономика

Лукашенко нашел способ поднять зарплаты чиновникам

Лукашенко предложил поднять чиновникам зарплаты с помощью увольнений и отправки в колхозы

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил решить вопрос поднятия зарплат работников исполкомов в регионах с помощью оптимизации штата, а уволенных чиновников отправлять на работу в колхозы. О найденном способе заявил на заседании, посвященном решению кадровых вопросов, сообщает пресс-служба главы государства.

Он пообещал, что зарплатный фонд у руководства никто не заберет, если они уволят часть людей, а высвободившиеся деньги могут поделить так, как считают нужным.

«Что касается заработной платы, я думаю, вы прекрасно знаете мои установки», — указал Лукашенко. При этом он напомнил, что в советские годы уйти из райкома партии или с райсполкома в директоры совхоза или председатели колхоза была «неимоверная честь», за которой «в очереди стояли». Президент Белоруссии считает, что пришло время возродить эту практику.

При этом об увеличении зарплатного фонда Лукашенко счел возможным говорить только в том случае, если будут какие-то успехи. По его мнению, такой подход пригодился бы не только в случае с чиновниками, но и с учителями, врачами, военными.

В ходе того же совещания глава государства призвал чиновников действовать без волокиты и пригрозил им топором. «Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — пояснил Лукашенко.

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Платон Щукин
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