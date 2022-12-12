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14:23, 12 декабря 2022Путешествия

В Грузии выступили за возобновление прямого авиасообщения с Россией

Мэр Тбилиси Каладзе выступил за возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

В Грузии предложили возобновить прямое авиасообщение с Россией. С этой идеей выступил мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, его слова приводит агентство ТАСС.

Так, политик заявил, что несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между двумя странами, россияне все равно спокойно прилетают в Грузию. «Кроме того, много наших соотечественников живут в разных городах России, — добавил он. — Если с их стороны (России — прим. "Ленты ру") будет принято решение о возобновлении прямых рейсов, ничего не вижу в этом плохого».

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Каладзе также отметил популярность Грузии среди российских путешественников. Кроме того, мэр Тбилиси напомнил, что на территории России проживают около миллиона граждан Грузии.

Ранее в декабре спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе сообщил, что на данный момент страны не обсуждают возможность возобновления прямых авиарейсов. По его словам, Тбилиси в курсе инициативы Москвы об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе для граждан Грузии.

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Фариза Бацазова
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