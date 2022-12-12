Givenchy начал торговать полиэтиленовыми сумками по 60 тысяч рублей

Бренд Givenchy начал продавать полиэтиленовые сумки для покупок за 60 тысяч рублей

Французский модный дом Givenchy начал торговать сумками для покупок за 60 тысяч рублей. Соответсвующий товар представлен на сайте бренда.

Речь идет об изделии из полиэтилена, оформленное ручками и ремешками из нейлона. В свою очередь, вкладка, расположенная на внутренней стороне с логотипом марки, изготовлена из кожи.

При этом сумка продается в размерах mini и XL и стоит от 725 до 995 долларов (от 44 тысяч до 60 тысяч рублей соответственно). Данный аксессуар представлен в рамках коллекции Pre-Fall 2023 Givenchy.

В ноябре французский модный дом Balenciaga представил матрасы за миллионы рублей. Дизайнер Десна Гвасалия разместил несколько фото изделия, которое представляет собой несколько разноцветных одеял, положенных друг на друга. При этом они закреплены между собой с помощью стреппинг-ленты. В описании к публикации он пояснил, что стоимость матраса составляет 46 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).