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22:53, 12 декабря 2022Россия

В российском городе голый мужчина устроил погром в магазине

ГУМВД Краснодарского края: в Крымске голый мужчина устроил погром в магазине, он задержан

Фото: Светлана Шевченко / РИА новости

Голый мужчина устроил погром в продуктовом магазине в Крымске в Краснодарском крае, полиция начала проверку. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

В сети появились кадры, на которых голый мужчина начал переворачивать полки в магазине и нападать на окружающих. После злоумышленника выдворили на улицу и избили. Мужчина выкрикивал фразы «нельзя сотворить мир» и «что хочу, то и делаю».

В пресс-службе ведомства отметили, что сотрудники полиции, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали местного жителя. После чего мужчина был передан сотрудникам медицинского учреждения. В настоящее время по данному факту проводится проверка, резюмировали в ГУМВД.

Ранее в американском городе Талса, штат Оклахома, арестованный мужчина сбежал от полиции и утонул в пруду. Он разбил стеклянную дверь кирпичом, который полиция обнаружила на месте происшествия. Отмечается, что по непонятным причинам задержанный был полностью голым.

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Юлия Мискевич
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