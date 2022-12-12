Госдеп США не подтвердил смерть американской наемницы под Артемовском

Госдеп назвал неподтвержденной информацию о смерти американской наемницы под Артемовском

Госдепартамент США не может подтвердить информацию о смерти американской наемницы Ребекки Мацировски под Артемовском. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция ведется на официальном Youtube-канале ведомства.

Он отметил, что видел сообщения о смерти Мацировски, но подчеркнул, что они не подтверждены.

«Не вдаваясь в детали, могу сказать, что мы уже сталкивались со случаями дезинформации и ложной информации в контексте этого конфликта. На данный момент я могу сказать, что у этих сообщений подтверждения нет», — заявил Прайс.

Ранее о смерти американской наемницы под Артемовском (украинское название Бахмут) в Донбассе сообщила экс-депутат Верховной Рады (ВР) Валерия Заружко. По ее словам, Мацировски приехала на Украину из города Ноксвилл в штате Теннесси и была парамедиком в рядах украинских сил.