На Украине сообщили о смерти американской наемницы под Артемовском

Экс-депутат ВР Заружко сообщила о смерти американской наемницы под Артемовском

Экс-депутат Верховной Рады (ВР) Валерия Заружко сообщила о смерти американской наемницы под Артемовском (украинское название Бахмут) в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Заружко, убитая Ребекка Мацировски приехала на Украину из города Ноксвилл в штате Теннесси и была парамедиком в рядах украинских сил.

Ранее стало известно о смерти 33-летнего канадского наемника Йозефа Хильдебранда под Артемовском. Об этом сообщили его родственники. Отмечается, что он был фермером из провинции Саскачеван, дважды побывал в Афганистане и отправился воевать на Украину в качестве добровольца.

О прибытии иностранных наемников в район Артемовска в октябре сообщал офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.