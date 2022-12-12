Звезда «Дальнобойщиков» отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине

Звезда «Дальнобойщиков» Гостюхин отказался от сестры и дочери из-за ситуации на Украине

Российский и белорусский актер, звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин рассказал, что отказался от сестры и внебрачной дочери из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

Артист отметил, что поссорился с сестрой в феврале этого года, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я потерял сестру… Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать! Сестра жила в Харькове, у нас достаточно там родственников. Когда началась спецоперация, я отправил ей письмо, и что началось… Пошла антирусская речь… У меня была истерика», — поделился Гостюхин.

По этой же причине актер перестал общаться с внебрачной дочерью Александрой, проживающей в США. «Там сошли с ума. Дочь отошла от России. Она приняла американскую сторону», — отметил артист, подчеркнув, что надеется на скорое восстановление отношений с родственницей.

Ранее в Твери отменили съемку фильма о спецоперации из-за техники с флагами Украины.