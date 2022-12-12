В рижском театре заявили о «коммуникациях» Хаматовой с администрацией Зеленского

Худрук рижского театра рассказал о «коммуникациях» Хаматовой с администрацией Зеленского

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис рассказал о «коммуникациях» покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой с администрацией президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Театральный деятель, в учреждении которого служит артистка, отметил, что администрация главы государства поддерживает Хаматову и ее поступок.

«Я не имею права называть имена, но я знаю, что такая коммуникация есть. Потому что украинская сторона понимает, что в контексте информационной войны поступок Чулпан Хаматовой приносит такую же пользу, как поставлять дроны или гуманитарную помощь», — заявил Херманис.

Ранее стало известно, что Хаматову признали актрисой года в Латвии.

В марте актриса уволилась из московского театра «Современник» и уехала в Латвию после начала специальной военной операции на территории Украины.