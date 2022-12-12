Французы раскритиковали мэра Парижа за слова о причине конфликта на Украине

Читатели Le Figaro назвали невеждой мэра Парижа за слова о причине конфликта на Украине

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали мэра Парижа Анн Идальго после того, как она высказала мнение о причине конфликта на Украине. Свои комментарии они оставили под материалом со словами градоначальницы.

Во время выступления на форуме Zero Carbon Forum Идальго заявила, что как минимум с Первой мировой войны все конфликты связаны со стремлением заполучить ископаемое топливо. По ее словам, с этим же связана и российская спецоперация. В связи с этим Идальго призывает отказаться от нефти, газа и угля. Газета отмечает, что несколькими днями ранее она высказала это же мнение на другом подобном форуме, сидя рядом с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, выразив готовность помочь украинской столице в «переходе от автомобиля к велосипеду».

Французы сочли подобное объяснение конфликта глупым, а мэра назвали невеждой. «Эти слова не имеют смысла для конфликта между Россией и Украиной», — высказался пользователь newbertrand, назвав утверждение Идальго лживым. «Это глупо. Россия обладает крупнейшими эксплуатационными запасами угля и газа в мире. Ей не нужны украинские угольные шахты», — добавил anonyme 90216. Читатель с никнеймом FREDERIC.G с сарказмом назвал правдой, что «Украина, крупный экспортер газа и нефти, вызывает слюнки у русского медведя, которому нечем наполнить бочку».

Другие указали на общую бессмысленность такого мнения. «Да, конечно, давайте прекратим использовать нефть, и у нас будет мир», — критически высказался anonyme 71002. Также французы призвали Идальго заняться делами столицы страны, а не высказываться о геополитике. «Мадам Идальго сейчас занимается геополитикой? Лучше бы она позаботилась об уничтожении крыс в Париже», — пожаловался пользователь Boycott. «Она ничего не понимала в ковиде, ничего не понимает в геополитике... и даже [не понимает] в муниципальном управлении», — указал Aragorn.

В августе читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о том, что Запад должен отказаться от компромиссов с Россией и перестать проявлять слабость перед ней.