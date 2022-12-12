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10:42, 12 декабря 2022Экономика

Инфляция в Казахстане достигла исторического максимума

Токаев сообщил, что инфляция в Казахстане достигла исторического максимума в ноябре

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В ноябре инфляции в Казахстане достигла 19,6 процента в годовом выражении. Это является историческим максимумом, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения», — заявил он. Токаев добавил, что за последние 11 месяцев рост экономики замедлился с 4,6 до 2,7 процента. Премьер-министр Алихан Смаилов пояснил, что на рост цен повлиял рост геополитической напряженности и введение ограничений на экспорт некоторых товаров в соседние страны.

В 2021 году экономика страны увеличилась на 4 процента. По словам Смаилова, по прогнозам, рост ВВП республики в 2023 году составит также не менее 4 процентов.

Ранее министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. Этот маршрут позволит увеличить поставки товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год.

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Платон Щукин
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