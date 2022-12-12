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11:28, 12 декабря 2022Мир

ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана

Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Европейский союз (ЕС) введет «очень жесткие» санкции против Ирана из-за ситуации с протестами в стране и предполагаемых военных поставок Тегерана в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов», — пообещал глава евродипломатии. Он также уточнил, что рестрикции вводятся в том числе из-за иранской поддержки Москвы.

Виктория Кондратьева
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