Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет «очень жесткие» санкции против Ирана

Европейский союз (ЕС) введет «очень жесткие» санкции против Ирана из-за ситуации с протестами в стране и предполагаемых военных поставок Тегерана в Россию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов», — пообещал глава евродипломатии. Он также уточнил, что рестрикции вводятся в том числе из-за иранской поддержки Москвы.