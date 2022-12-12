Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:25, 12 декабря 2022Бывший СССР

На Украине призвали исключить Венгрию из НАТО

Депутат Рады Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО за несолидарность с альянсом
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Яловой / «Коммерсантъ»

Глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО, если власти страны продолжат выступать против «трансатлантической солидарности». Об этом он заявил в интервью Newsweek.

«Если она (Венгрия — прим. «Ленты.ру») продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, ее следует исключить из НАТО», — заявил украинский депутат.

По его мнению, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса. Мережко считает, что в НАТО должны входить государства из разных регионов мира, а сам альянс должен стать «оборонным альянсом демократических стран».

Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.

Ранее Венгрия призвала страны НАТО сохранить каналы связи с Россией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что необходимо отказаться от всех факторов, ведущих к эскалации конфликта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
В Госдуме назвали условия вхождения Сербии в состав России
Россиянка упала под прибывающий поезд в метро и выжила
СК подтвердил задержание сварщика и прораба по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
«Русалки» спасли тонущего дайвера
Австрия оценила возможность вступления Украины в ЕС в ускоренном порядке
Сбер предложил бизнесу купить золото в цифровом формате
Путин поручил кабмину увеличить зарплаты бюджетникам
Байден ответил на сообщения об отправке американских военных на Украину
Путин встретился с главой Конституционного суда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.