На Украине призвали исключить Венгрию из НАТО
Глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО, если власти страны продолжат выступать против «трансатлантической солидарности». Об этом он заявил в интервью Newsweek.
«Если она (Венгрия — прим. «Ленты.ру») продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, ее следует исключить из НАТО», — заявил украинский депутат.
По его мнению, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса. Мережко считает, что в НАТО должны входить государства из разных регионов мира, а сам альянс должен стать «оборонным альянсом демократических стран».
Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.
Ранее Венгрия призвала страны НАТО сохранить каналы связи с Россией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что необходимо отказаться от всех факторов, ведущих к эскалации конфликта.