На Украине призвали исключить Венгрию из НАТО

Депутат Рады Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО за несолидарность с альянсом

Глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко призвал исключить Венгрию из НАТО, если власти страны продолжат выступать против «трансатлантической солидарности». Об этом он заявил в интервью Newsweek.

«Если она (Венгрия — прим. «Ленты.ру») продолжит систематически подрывать трансатлантическую солидарность, ее следует исключить из НАТО», — заявил украинский депутат.

По его мнению, конфликт на Украине должен способствовать трансформации альянса. Мережко считает, что в НАТО должны входить государства из разных регионов мира, а сам альянс должен стать «оборонным альянсом демократических стран».

Мережко предполагает, что в НАТО в будущем могут вступить Австралия, Япония, Южная Корея, а также Тайвань.

Ранее Венгрия призвала страны НАТО сохранить каналы связи с Россией. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто указал, что необходимо отказаться от всех факторов, ведущих к эскалации конфликта.