Италия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины

Вице-премьер Италии Таяни заявил, что страна готова участвовать в восстановлении Украины

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна готова участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

По его словам, во вторник, 13 декабря, в Париже пройдут конференции, призванные собрать средства на помощь Украине.

«Италия уже внесла весомый вклад, отправив много тонн электроматериалов, чтобы электросеть в стране могла быть восстановлена. Завтра мы заявим о готовности внести вклад в восстановление», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен приступить к разработке «Плана Маршалла» по восстановлению экономики и инфраструктуры Украины. Политик пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Европы.

