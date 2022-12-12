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21:28, 12 декабря 2022Мир

Италия заявила о готовности участвовать в восстановлении Украины

Вице-премьер Италии Таяни заявил, что страна готова участвовать в восстановлении Украины
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фoто: Violeta Santos Moura / Reuters

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна готова участвовать в восстановлении Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АНСА.

По его словам, во вторник, 13 декабря, в Париже пройдут конференции, призванные собрать средства на помощь Украине.

«Италия уже внесла весомый вклад, отправив много тонн электроматериалов, чтобы электросеть в стране могла быть восстановлена. Завтра мы заявим о готовности внести вклад в восстановление», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз должен приступить к разработке «Плана Маршалла» по восстановлению экономики и инфраструктуры Украины. Политик пообещал вынести этот вопрос на обсуждение в Совете Европы.

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Марина Совина
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