71-летняя доминатрикс рассказала о популярных просьбах клиентов
Доминатрикс из Великобритании рассказала о популярных просьбах клиентов и о своих любимых заказах. Ее слова приводит New York Post (NYP).
71-летняя Шерри Левер работает под псевдонимом Госпожа София (Mistress Sofia) больше 20 лет. Она начала свою карьеру после того как развелась с мужем. Будучи в браке, Левер работала поваром, однако после развода поняла, что заработка не хватает на жизнь. Со временем Шерри открыла в себе оригинальный талант и стала ментором для пожилых доминатрикс, желающих начать новую карьеру.
Ко мне приходят все: от судей до мусорщиков. Некоторые из них хотят быть покорными, но не все женщины хотят покорного партнера
По словам Левер, ее часто просят сыграть директора школы. «Обычно мужчины постарше мечтают вернуться в школьные времена. Вероятно, потому, что их тогда наказывали учителя. Что же, из меня получается хорошая директор», — объяснила она. Мужчины помладше, напротив, не любят разыгрывать сцены из школы, а предпочитают образ рабов Госпожи Софии.
«Я тоже люблю получать удовольствие от процесса, и у меня есть фетиш, связанный с масками. В частности, с маской Гринча», — призналась Шерри. Однажды она отправила одного из своих клиентов в магазин за молоком и хлебом в костюме кролика и это ей очень понравилось.
Также Левер нередко сталкивается с фут-фетишистами. По ее мнению, подобное пристрастие может возникать у мужчин из-за того, что стопы с некоторых ракурсов напоминают изгибы женского тела.
Ранее сообщалось, что финансовая доминатрикс под псевдонимом Diamond Diva Princess из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, начала инвестировать деньги, подаренные ее поклонниками. За 20 лет работы у женщины накопилось уже больше семи тысяч «денежных рабов».