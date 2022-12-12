71-летняя доминатрикс рассказала о популярных просьбах клиентов

NYP: 71-летняя доминатрикс из Великобритании рассказала о просьбах клиентов

Доминатрикс из Великобритании рассказала о популярных просьбах клиентов и о своих любимых заказах. Ее слова приводит New York Post (NYP).

71-летняя Шерри Левер работает под псевдонимом Госпожа София (Mistress Sofia) больше 20 лет. Она начала свою карьеру после того как развелась с мужем. Будучи в браке, Левер работала поваром, однако после развода поняла, что заработка не хватает на жизнь. Со временем Шерри открыла в себе оригинальный талант и стала ментором для пожилых доминатрикс, желающих начать новую карьеру.

Ко мне приходят все: от судей до мусорщиков. Некоторые из них хотят быть покорными, но не все женщины хотят покорного партнера Шерри Левер

По словам Левер, ее часто просят сыграть директора школы. «Обычно мужчины постарше мечтают вернуться в школьные времена. Вероятно, потому, что их тогда наказывали учителя. Что же, из меня получается хорошая директор», — объяснила она. Мужчины помладше, напротив, не любят разыгрывать сцены из школы, а предпочитают образ рабов Госпожи Софии.

«Я тоже люблю получать удовольствие от процесса, и у меня есть фетиш, связанный с масками. В частности, с маской Гринча», — призналась Шерри. Однажды она отправила одного из своих клиентов в магазин за молоком и хлебом в костюме кролика и это ей очень понравилось.

Также Левер нередко сталкивается с фут-фетишистами. По ее мнению, подобное пристрастие может возникать у мужчин из-за того, что стопы с некоторых ракурсов напоминают изгибы женского тела.

Ранее сообщалось, что финансовая доминатрикс под псевдонимом Diamond Diva Princess из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, начала инвестировать деньги, подаренные ее поклонниками. За 20 лет работы у женщины накопилось уже больше семи тысяч «денежных рабов».