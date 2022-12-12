Россиянка больше суток провела между шкафом и стеной в захламленной квартире

В Троицке женщина больше суток была зажата между шкафом и стеной в собственной квартире

Жительница Троицка в Челябинской области больше суток провела между шкафом и стеной. Оказавшуюся в беспомощном состоянии женщину удалось извлечь спасателям, видео процесса опубликовано в группе «Поисково-спасательная служба Челябинской области» во «ВКонтакте».

Женщина не вышла утром на работу, после чего коллеги поехали к ней домой. Однако из-за сильной захламленности квартиры им не удалось войти внурь.

На место инцидента прибыли спасатели, которые обследовали комнаты и обнаружили пострадавшую, зажатую между стеной и шкафом. По ее словам, в таком состоянии она находилась с прошлого дня, выбраться самостоятельно у нее не получилось.

«Женщину высвободили из-за шкафа, на мягких носилках эвакуировали из дома, с признаками переохлаждения и продолжительного нарушения кровоснабжения конечностей передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении спасательной службы. На данный момент пострадавшей оказывают помощь в медицинском учреждении.

Ранее на трассе Рошаль — Шатура в Московской области в ДТП попал автомобиль Chevrolet Lacetti, в салоне которого находились четыре человека. Одна из пассажирок была вынуждена провести в машине 12 часов — ее зажало в сильно поврежденной машине, где кроме нее находились тела ее друзей.