Стало известно о гибели украинского летчика в Бахмуте

На Украине сообщили о гибели военного летчика Федорова в Бахмуте

В городе Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) погиб украинский летчик Максим Федоров. Об этом сообщается на сайте Миргородского городского совета.

«В Миргородской военной районной администрации сообщили, что 11 декабря 2022 года в городе Бахмут Донецкой области погиб Федоров Максим Сергеевич, 1979 года рождения, часть своей жизни проживавший в городе Миргород», — сказано в сообщении.

Начальник Миргородской районной военной администрации (РВА) Виталий Дьяковнич на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разместил фотографию погибшего. Скрин поста публикует Telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы со ссылкой на украинские СМИ отметили, что Федоров был военным летчиком 2-го класса. Также утверждается, что он управлял вертолетом Ми-8.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29. Также 12 декабря ведомство отчиталось об уничтожении двух вертолетов Ми-8 над городами Константиновка и Курахово в ДНР.

