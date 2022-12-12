Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:17, 12 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о гибели украинского летчика в Бахмуте

На Украине сообщили о гибели военного летчика Федорова в Бахмуте

Фото: РИА Новости

В городе Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР) погиб украинский летчик Максим Федоров. Об этом сообщается на сайте Миргородского городского совета.

«В Миргородской военной районной администрации сообщили, что 11 декабря 2022 года в городе Бахмут Донецкой области погиб Федоров Максим Сергеевич, 1979 года рождения, часть своей жизни проживавший в городе Миргород», — сказано в сообщении.

Начальник Миргородской районной военной администрации (РВА) Виталий Дьяковнич на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разместил фотографию погибшего. Скрин поста публикует Telegram-канал «Военный осведомитель». Его авторы со ссылкой на украинские СМИ отметили, что Федоров был военным летчиком 2-го класса. Также утверждается, что он управлял вертолетом Ми-8.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских самолета МиГ-29. Также 12 декабря ведомство отчиталось об уничтожении двух вертолетов Ми-8 над городами Константиновка и Курахово в ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024
Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич»
Сербия направит миссии НАТО в Косово запрос на введение своего контингента
ЕС увеличит бюджет финансирующего оружие для Украины фонда
Путин поговорил по телефону с Пашиняном
Желавшего купить 50 автоматов белоруса приговорили к девяти годам заключения
Директор ЗАЭС заявил об уходе со станции почти половины сотрудников
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Николай Басков назвал причину сильного отека лица
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.