Российские войска сбили два вертолета и два истребителя ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 и двух самолетов МиГ-29 ВСУ в ДНР

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Родинское, а также возле села Павловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 12 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в небе над городами Курахово и Константиновка в ДНР были уничтожены два украинских вертолета Ми-8.

Конашенков добавил, что за сутки были уничтожены шесть беспилотников ВСУ в районе населенных пунктов Голиково, Площанка, Меловатка и Попасное Луганской народной республики, Терны Харьковской области и недалеко от Донецка. Также российские ПВО перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS возле поселка Юбилейное в Херсонской области.