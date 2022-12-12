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05:50, 12 декабря 2022Наука и техника

Пуск «Искандера» показали на видео

Минобороны показало работу расчета ОТРК «Искандер» и пуск ракеты

Минобороны показало работу расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и пуск ракеты. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как военный Западного военного округа получает приказ на запуск крылатой ракеты по объекту противника, и после манипуляций оператора на пункте управления снаряд покидает установку.

В Минобороны отметили, что с момента получения задачи до пуска проходит всего несколько минут. Также уточняется, что ракета способна лететь на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков назвал ракетный комплекс «Искандер-М» лучшим в своем классе.

В августе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс «Искандер-М» работает со снайперской точностью. Ракета ОТРК несет боевую часть, которой хватит для уничтожения укреплений и боевых кораблей.

Марина Совина
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