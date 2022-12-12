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20:24, 12 декабря 2022Путешествия

Туристы на американском портале причислили Россию к опаснейшим странам мира

Пользователи Reddit посоветовали туристам не ездить в Саудовскую Аравию, Мьянму и Россию

Фото: Shutterstock

Пользователи американского портала назвали Россию одной из опаснейших стран для путешествий и туризма. Своими страхами и советами о разных местах поделились читатели форума Reddit.

Автор публикации рассказал, что путешествовал по разным точкам мира в течение последних 10-15 лет. По его словам, с возрастом список «комфортных» стран для него сократился. В том числе он не готов посещать государства, где угнетают и ограничивают свободу некоторых граждан.

«Я только что был в Гонконге, и хотя это сказочный и яркий город, я много думал о демократических протестах, пока был там. Мне не нравилась мысль о том, что мои деньги, потраченные в Гонконге, каким-то образом перечислялись в полицию и поддерживали жестокость и притеснения гонконгцев», — высказался автор.

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Комментаторы дополнили список другими странами, которые не считают этичными и безопасными, в особенности для женщин и геев. Среди них оказались ОАЭ, Саудовская Аравия, Мьянма, Россия, Катар, Иран. В список также попала Индонезия из-за запрета на секс вне брака.

Пользователь под ником zrgardne предположил, что «правительство Индонезии могут разбудить только потерянные миллиарды долларов». В ответ другой комментатор заметил, что с раньше мечтал посетить Бали, «но теперь это даже не обсуждается».

Еще один пользователь, под ником WistfulKitty, объяснил свою неприязнь к Северной Корее, назвав страну «зоопарком». «Я не понимаю людей, которые туда едут. Им нравится посещать человеческий зоопарк? Так и есть: северные корейцы застряли там, а эти привилегированные люди из первого мира едут туда, чтобы поглазеть на них», — заключил он.

Ранее в декабре парламент Индонезии утвердил новые поправки в уголовный кодекс, предполагающие запрет заниматься сексом вне брака и предусматривающие наказание в виде тюремного заключения на срок до одного года. Отмечается, что оно будет применяться как к местным жителям, так и к иностранным туристам.

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Зарина Дзагоева
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