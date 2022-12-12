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09:00, 12 декабря 2022Россия

Минобороны показало кадры работы САУ «Малка»

Минобороны показало кадры боевой работы САУ «Малка» в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка» в зоне проведения спецоперации на Украине. Кадры опубликованы на сайте ведомства.

В описании к ролику поясняется, что артиллерия наносит удары осколочно-фугасными 203-миллиметровыми снарядами по укрепленным районам и артиллерийским установкам противника после получения данных от разведывательных дронов.

Самоходная пушка 2С7М «Малка» калибра 203 миллиметра считается одной из самых дальнобойных САУ в мире. Максимальная дальность стрельбы «Малки» — 47,5 километра.

Ранее в Минобороны показали работу ОТРК «Искандер». На кадрах видно, как военный Западного военного округа получает приказ на запуск крылатой ракеты по объекту противника и после манипуляций оператора на пункте управления снаряд покидает установку.

Марина Совина
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