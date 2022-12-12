«Русалки» спасли тонущего дайвера

People: в США три аквалангистки-русалки спасли потерявшего сознание дайвера

Три аквалангистки, 26-летняя Элайна Гарсия и ее коллеги, проводящие занятия по курсу «Русалки» профессиональной ассоциации инструкторов по дайвингу, спасли тонущего мужчину в дайвинг-центре Casino Point в штате Калифорния, США. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел 23 октября. Дайверы с 46-летним стажем Пабло Авила и Хавьер Кларамунт, а также его сын Джошуа плавали под водой. В какой-то момент Кларамунт проверил кислородные баллоны и решил, что им пора выплывать на поверхность. Однако Авила не спешил подниматься наверх. «Я подплыл к нему сзади и потянул его за собой. Я попросил его подняться, и он согласился. Это последнее, что он помнит», — рассказывает мужчина.

Вскоре после того, как дайверы поднялись на поверхность воды, Кларамунт увидел, что изо рта Авилы идет пена. По его предположениям, Авила слишком быстро поднимался и, возможно, задержал дыхание, или у него возникли проблемы со снаряжением для подводного плавания. Мужчина снял маску с потерявшего сознание друга и попытался очистить его рот от пены. Он вместе с сыном поплыл с Авилой к берегу, крича о помощи.

Гарсия заметила мужчин и бросилась на помощь. «Я бежала в хвосте русалки так быстро, как только могла», — вспоминает она. Добравшись до Авилы, она поняла, что он не дышит, и начала оказывать ему первую помощь. Вскоре две коллеги Гарсии помогли ей снять грузовую систему с пострадавшего и вытащили его на берег.

Авилу поместили в кислородную камеру для лечения аэроэмболии, и он пришел в себя. «Я не думала, что он выживет. У него не было пульса, он не дышал. Я думаю, это редкость — когда человек возвращается к жизни после такого», — утверждает Гарсия. Ее коллеги были рады, что спасли мужчину и подарили ему возможность прожить долгую и счастливую жизнь.

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