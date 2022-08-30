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Десятилетний мальчик вытащил тонущую мать из бассейна

ABC News: десятилетний Гэвин Кини из США спас тонущую в бассейне мать от гибели

Фото: Business Wire / Reuters

Десятилетний Гэвин Кини из американского штата Оклахома вытащил тонущую мать из бассейна и спас ее от гибели. Об этом сообщает ABC News.

Лора Кини, мать мальчика, рассказала, что у нее начался приступ эпилепсии во время купания в бассейне на заднем дворе. Гэвин в этот момент уже вышел из воды и сидел на крыльце дома.

Мальчик услышал, как Лора начала барахтаться в воде, и быстро понял, что она тонет. Гэвин нырнул в бассейн, вытащил мать и донес до лестницы у бортика, где дольше минуты держал ее голову над водой, пока ему не помог дед.

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Лора невероятно благодарна сыну за спасение. «Гэвин, безусловно, мой герой. И я также уверена, что он мой ангел-хранитель», — эмоционально призналась журналистам женщина.

Позже местные полицейские торжественно вручили мальчику грамоту за спасение матери.

Ранее сообщалось, что в США десятилетние братья-близнецы со своим 11-летним другом спасли тонущего в бассейне отца от гибели. Как позже признался один из сыновей, он не знал, как правильно оказывать первую помощь в таких случаях, однако вспомнил, что видел, как спасают тонущего человека в фильме.

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Алиса Удовик
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