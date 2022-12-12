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11:52, 12 декабря 2022Бывший СССР

Молдавия захотела увеличить оборонные расходы на 50 процентов

Власти Молдавии захотели увеличить оборонные расходы на 50 процентов в 2023 году

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Власти Молдавии захотели увеличить оборонные расходы на 50 процентов в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект о бюджете республики.

«Бюджет министерства обороны составит в будущем году 1,697 миллиарда леев (около 87 миллионов долларов), что на 50 процентов больше, чем в этом [2022 году]», — заявил глава оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.

Он уточнил, что часть дополнительных средств даст возможность увеличить зарплаты военным на 10-20 процентов. По его словам, это позволит сделать службу по контракту более привлекательной, а также провести реформы.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску выступил с призывом вывести российских военных из Приднестровья. Кроме того, он попросил уничтожить оставшиеся с советского периода склады с боеприпасами. Как утверждает политик, «незаконное» присутствие военнослужащих России нарушает суверенитет и нейтральный статус республики.

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Кристина Есикова
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