Двухлетняя девочка упала под колеса российского грузовика и попала на видео

Двухлетняя девочка упала под колеса грузовика в Екатеринбурге

Двухлетняя девочка упала под колеса грузовика в Екатеринбурге. Происшествие попало на запись камер наблюдения, кадры случившегося публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как женщина с двумя детьми идет по дороге, рядом с ними перестраивается грузовая машина. Россиянка оббегает грузовик сзади, держа за руку одного из детей, вторая девочка поскальзывается и падает, машина сдает назад и наезжает на нее. В это время женщина бежит от грузовика по направлению его движения, а когда водитель тормозит, стучит по его кузову. Другой ребенок стоит сбоку и наблюдает за происходящим.

После остановки машины женщина вытащила дочь из-под колес — девочка выжила и отделалась ушибом ноги. В ГИБДД заключили, что водитель грузовика не убедился в безопасности движения, когда двигался задним ходом, и наехал на мать с детьми.

Ранее в Смоленской области автомобиль насмерть задавил мужчину, который лежал на проезжей части. Авария произошла на автодороге Починок — Ельня — Спас-Деменск.