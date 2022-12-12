Стюардесса раскрыла влияние снегопада на безопасность полетов

Российская стюардесса рассказала, что снегопад не влияет на безопасность полета

Российская стюардесса, набравшая популярность в социальных сетях благодаря рассказам об авиации, назвала полеты при снегопаде безопасными. Свои наблюдения она раскрыла в личном блоге в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, бортпроводница отметила, что при снежной погоде командир воздушного судна сталкивается с плохой видимостью, однако это не влияет на безопасность полета. «Аэрофобы, даже не переживайте! У пилотов все под контролем, независимо от времени года, суток и погоды», — пояснила она.

Кроме того, девушка называла основные причины задержек рейсов при непогоде — по ее словам, такое случается из-за противооблединительной обработки судна и очереди в ожидании техники. Также вылеты с опозданием происходят из-за уборки полосы и рулежных дорожек.

В заключение бывшая сотрудница авиакомпании отметила, что в случае задержки рейса из-за погодных условий пассажиры имеют право отказаться от полета и потребовать возместить убытки. «При задержке более двух часов авиакомпания должна предоставить пассажирам напитки, при задержке более четырех часов — горячее питание», — напомнила стюардесса.

11 декабря в Москве произошла массовая задержка рейсов из-за обильного снегопада. В общей сложности в трех аэропортах столицы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — задержали 51 рейс. Кроме того, шесть вылетов отменили.