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14:19, 12 декабря 2022Мир

Япония отказалась помочь родным жертв ядерной бомбардировки США в Нагасаки

Kyodo News: Япония не поможет родственникам жертвам ядерной бомбардировки США в Нагасаки

Фото: Kyodo / Reuters

Окружной суд Нагасаки отклонил иск о возмещении ущерба детям выживших после атомной бомбардировки Нагасаки Военно-воздушных сил (ВВС) США в 1945 году. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.

Как отмечает издание, правительство Японии настаивает, что в данном случае нет никаких законодательных обязательств по предоставлению финансовой помощи. Суд постановил, что дети пострадавших якобы не были в значительной степени подвержены последствиям ядерного облучения их родителей.

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Сторона защиты назвала судебное решение несправедливым и дискриминационным. В свою очередь суд запросил научные доказательства негативного влияния на здоровье детей тех, кто пережил ядерный взрыв.

В результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки погибли более 210 тысяч человек. В настоящее время тысячи жителей Японии просят правительство официально признать их выжившими после событий августа 1945 года. Однако оформить документы, подтверждающие права на получение специального пособия, удается немногим. В 2008 году власти Японии приняли решение упростить систему получения сертификатов жертв бомбардировок.

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Глеб Бажуткин
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