На Тайване заявили о подготовке КНР новых предлогов для будущих атак на остров

Глава МИД Тайваня заявил о подготовке КНР новых предлогов для будущих атак на остров

Китай готовит новые предлоги для отработки будущей атаки на Тайвань после массовых военных учений. Об этом в интервью The Guardian заявил глава МИД острова Джозеф Ву.

По словам министра, с 2020 года количество вторжений боевых самолетов в зону обороны Тайваня увеличилось в пять раз, и «китайская военная угроза становится более серьезной». Ву сообщил, что власти КНР наращивают не только военное, но и экономическое, юридическое и дипломатическое давление на остров. Он также рассказал об участившихся случаях кибератак с китайской стороны.

Дипломат обратил внимание, что после переизбрания председателя КНР Си Цзиньпина на третий срок на 20-м съезде Компартии Китая «в партийных рядах произошла крупная чистка», которая в худшую сторону повиляла на неофициальные связи тайваньской и китайской администрации.

«Китайская государственная система стала очень авторитарной. Это не похоже на старые времена, когда обычные академические круги могли писать рекомендации центральному правительству и иметь возможность связаться с ключевыми лицами, принимающими решения, и рассказать нам о том, что думают высшие руководители», — отметил Ву.

Глава тайваньского МИД рассказал, что китайская академия и правительственная бюрократия, с которой она связана, «больше не пользуется доверием высшего лидера». «Он [Си Цзиньпин] верховный лидер, и сейчас никто больше не бросает ему вызов», — заключил Ву.

Китай считает Тайвань частью своей территории, хотя остров находится под самоуправлением с момента отделения от материка в 1949 году после гражданской войны. Пекин также не признает пролив международными водами.

В августе Министерство обороны Тайваня обвинило Китай в нежелании решить конфликт мирным путем. В ведомстве сообщили, что учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня свидетельствуют о намерении Пекина разрешить проблемы силовым методом.