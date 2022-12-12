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11:43, 12 декабря 2022Моя страна

В Туве открыли памятник сыгравшему в фильме Акиры Куросавы российскому актеру

В Туве открыли памятник народному артисту РСФСР и Тувинской АССР Максиму Мунзуку

Фото: М. Баландюк / РИА Новости

В Туве открылся памятник, посвященный народному артисту РСФСР и Тувинской АССР актеру Максиму Мунзуку. Он сыграл главную роль охотника в фильме «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник установили в Национальном театре Тувы. Позже монумент планируют перенести в центр Кызыла. Мунзук, которого также называют одним из основоположников тувинского театра, изображен в образе из оскароносного фильма. Памятник создан по заказу Русского географического общества в честь 110-летия актера.

Мунзук родился 2 мая 1910 года и скончался в возрасте 89 лет в 1999 году. Помимо участия в фильме Куросавы он также известен по фильму Глеба Панфилова «Валентина» и сериалу Андрея Кончаловского «Сибириада», который удостоился Гран-при жюри Каннского кинофестиваля 1979 года.

Ранее в Смоленске открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Бояринов участвовал во многих операциях в период Великой Отечественной войны, в том числе в Тихвинской и Старорусской. В 1979 году военный в статусе командира отряда специального назначения «Зенит» КГБ СССР был отправлен в Афганистан.

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Варвара Кошечкина
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