В Туве открыли памятник сыгравшему в фильме Акиры Куросавы российскому актеру

В Туве открыли памятник народному артисту РСФСР и Тувинской АССР Максиму Мунзуку

В Туве открылся памятник, посвященный народному артисту РСФСР и Тувинской АССР актеру Максиму Мунзуку. Он сыграл главную роль охотника в фильме «Дерсу Узала» японского режиссера Акиры Куросавы. Об этом сообщает ТАСС.

Памятник установили в Национальном театре Тувы. Позже монумент планируют перенести в центр Кызыла. Мунзук, которого также называют одним из основоположников тувинского театра, изображен в образе из оскароносного фильма. Памятник создан по заказу Русского географического общества в честь 110-летия актера.

Мунзук родился 2 мая 1910 года и скончался в возрасте 89 лет в 1999 году. Помимо участия в фильме Куросавы он также известен по фильму Глеба Панфилова «Валентина» и сериалу Андрея Кончаловского «Сибириада», который удостоился Гран-при жюри Каннского кинофестиваля 1979 года.

Ранее в Смоленске открыли памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Бояринов участвовал во многих операциях в период Великой Отечественной войны, в том числе в Тихвинской и Старорусской. В 1979 году военный в статусе командира отряда специального назначения «Зенит» КГБ СССР был отправлен в Афганистан.