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12:37, 16 ноября 2022Моя страна

В Смоленске откроют памятник Герою Советского Союза

В Смоленске откроют памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову 17 ноября
Григорий Бояринов

Григорий Бояринов. Изображение: Wikipedia

В Смоленске откроют памятник Герою Советского Союза Григорию Бояринову. Открытие монумента запланировано на 17 ноября. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» со ссылкой на УФСБ России по Смоленской области.

Торжественную церемонию проведут в сквере памяти воинов-интернационалистов на улице Маршала Жукова. Бояринов участвовал во многих операциях в период Великой Отечественной войны, в том числе в Тихвинской и Старорусской. В 1979 году военный в статусе командира отряда специального назначения «Зенит» КГБ СССР был отправлен в Афганистан.

«Указом Президиума Верховного Совета СССР смолянину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В 2019 году – звание "Почетный гражданин Смоленской области"», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Россия начнет работу по восстановлению военных памятников, которые были демонтированы в сопредельных странах. Первым мемориалом, восстановленным в рамках принятого решения, стал памятник танку Т-34 в Ивангороде, открытие которого состоялось 11 сентября в День танкиста по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу.

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Варвара Кошечкина
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