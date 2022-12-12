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15:28, 12 декабря 2022Ценности

Мужчина сделал пересадку волос из-за шуток лысеющего брата и показал результат

Бизнесмен Карло Бранкати сделал пересадку волос в Турции из-за насмешек брата

Фото: unsplash

Владелец бизнеса по продаже мемориальных товаров Карло Бранкати из Великобритании сделал пересадку волос из-за насмешек родственников и показал результат. Соотвествующий материал появился на сайте издания Gazettelive.

Так, мужчина рассказал, что начал лысеть в 25 лет. По словам Бранкати, из-за этого он не мог знакомиться с женщинами, поскольку чувствовал себя неуверенно. Кроме того, родственники и друзья постоянно шутили над его проблемой. По этой причине он избегал зеркал и стал сравнивать себя с другими людьми.

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Решиться на пересадку волос бизнесмену помог разговор с его братом из Сиднея по FaceTime, который также страдает облысением. «Он сказал, что это было все равно, что смотреться в зеркало. Я подумал, черт возьми, с меня хватит. Через неделю я решил рискнуть и поехал в Турцию», — заявил герой материала.

После консультации с парикмахером британец записался на операцию, за которую он заплатил три тысячи евро (около 199 тысяч рублей). «Это сотворило чудеса с моей уверенностью. Я не могу передать вам, насколько я счастлив. Я буду подходить к девушкам и знакомиться с ними, не боясь неловких ситуаций», — высказался он.

Ранее молодая мать Тиган Хэндсли из Великобритании пересадила волосы на лоб из-за его размера и поделилась результатом. 25-летняя женщина рассказала, что от природы имеет высокую линию роста волос. По ее словам, она этого стеснялась и поэтому решилась на процедуру, которая обошлась ей в 5,3 тысячи фунтов стерлингов (около 407 тысяч рублей).

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Мария Винар
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