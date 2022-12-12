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20:12, 12 декабря 2022Мир

В Сербии указали Европе на автоматы и спецназ в Косово

В правительстве Сербии указали Европе на автоматы и спецназ в Косово и Метохии

Фото: Florion Goga / Reuters

Европе необходимо обратить внимание на косовский спецназ с автоматами в руках, написал глава канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович на своей странице в Twitter.

«Европа, видишь ли ты автоматы на севере?! Европа, видишь ли ты спецназовцев у больницы? Пока сербы на баррикадах борются за элементарное выживание, Курти с пальцем на спусковом крючке направляет спецназ на север», — написал Петкович, рассуждая о политике премьер-министра Косова Альбина Курти в отношении сербского населения на севере автономного края Косово и Метохия.

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Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря. Сообщалось, что в северной части Косово сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе на пути к КПП «Брняк» произошло три перестрелки.

Летом в Косове возник кризис. Президент Сербии Александр Вучич тогда сообщал, что косовская полиция планирует начать силовую операцию против сербов, проживающих в регионе.

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Глеб Бажуткин
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