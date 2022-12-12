Россиянам рассказали о проводимых только один раз видах пластических операций

Хирург Нальгиев предупредил, что подтяжку нижних век рекомендуется делать только один раз

Блефаропластику — операцию по подтяжке нижних век — рекомендуется делать только один раз из-за того, что при повторной хирургической коррекции значительно возрастает риск осложнений, предупредил пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Магомед Нальгиев. О некоторых других пластических операциях, не проводимых повторно без острой необходимости, он рассказал россиянам в ходе беседы с «Лентой.ру».

По словам Нальгиева, большинство пластических операций можно сделать еще раз, если для этого есть показания. Однако существуют и виды хирургических вмешательств, которые лучше не проводить повторно из-за высокого риска развития осложнений. Кроме того, некоторые пластические операции делать еще раз нет никакой необходимости, если пациент доволен.

В частности, не рекомендуется проводить повторно нижнюю изолированную блефаропластику. Нальгиев объяснил, что это связано с анатомическими особенностями нижнего века.

Дело в том, что даже при проведении первичной нижней блефаропластики хирурги стараются иссечь как можно меньше кожи, чтобы избежать осложнений. При проведении повторной изолированной блефаропластики риск возникновения осложнений значительно возрастает. К ним, в частности, относится выворот века, сухость глаз, округление глаз Магомед Нальгиев пластический хирург

Если повторная коррекция нижних век по каким-то причинам все же необходима, хирурги дополняют эту операцию подтяжкой средней зоны лица или операцией по восстановлению формы глаз — кантопексией. Сочетание этих методик позволяют свести к минимуму вероятность осложнений, добавил хирург.

Пожизненный результат можно получить при удалении комков Биша — минимально инвазивной пластической операции по моделированию рельефа скул, продолжил пластический хирург. Жировые образования удаляются из области щек раз и навсегда и не могут возникнуть повторно.

По словам Нальгиева, в большинстве случаев сохраняется на всю жизнь и результат после операции по европеизации азиатского века и после отопластики — операции по коррекции ушных раковин и избавлению от лопоухости. К этой же категории операций относится хейлопластика, коррекция формы губ.

Однако прошу еще раз обратить ваше внимание, что данные операции имеют пожизненный результат только при их правильном проведении и грамотной реабилитации. В противном случае может потребоваться повторное вмешательство Магомед Нальгиев пластический хирург

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