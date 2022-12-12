Вильфанд спрогнозировал октябрьскую погоду в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал 12 декабря октябрьскую погоду в Москве

В Москву в понедельник, 12 декабря, придет октябрьская погода. Об этом жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС

«Днем в понедельник прогнозируется плюс 2-4 градуса, даже до 5 градусов. Это выше нормы на 6 градусов, то есть температура будет соответствовать концу октября — началу ноября по климату», — сказал метеоролог.

Вильфанд спрогнозировал понижение температуры 13 декабря — тогда синоптики обещают от двух градусов мороза до двух градусов тепла днем и ночью. 12 и 13 декабря пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

При этом в четверг, 15 декабря, в Московский регион придет сильное похолодание и столбики термометров опустятся до 10 градусов. Синоптик предупредил о заметном усилении гололедицы в это время.

Ранее в московской мэрии предупредили жителей города, что на всей территории Москвы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. Власти предупредили, что, по прогнозам синоптиков, к утру 12 декабря общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40 процентов от месячной нормы.