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05:35, 12 декабря 2022Россия

Москвичей предупредили о «сверхинтенсивных осадках»

Власти Москвы заявили «сверхинтенсивных осадках» в городе

Фото: Агентство «Москва»

Сверхинтенсивные осадки наблюдаются на всей территории Москвы. Об этом сообщил 12 декабря комплекс городского хозяйства московской мэрии в Telegram-канале.

«На всей территории столицы наблюдаются сверхинтенсивные осадки. «По прогнозам синоптиков, к утру общее количество выпавших за сутки осадков может составить более 40 процентов от месячной нормы», — предупредили власти жителей столицы.

Отмечается, что за сутки прирост снега в некоторых районах составил более 16 сантиметров. Однако плюсовая температура воздуха способствует интенсивному таянию снега, добавили в комплексе. Кроме того, на улицах Москвы дежурят около 300 бригад и 290 единиц техники. «Специалисты обеспечивают оперативный пропуск осадков и талых вод в ливневую сеть», — говорится в сообщении.

Ранее в московских аэропортах задержали более 50 рейсов на фоне обильного снегопада. Больше всего задержанных рейсов оказалось в аэропорту Домодедово — нового расписания ждут пассажиры 35 лайнеров.

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Марина Совина
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