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23:44, 12 декабря 2022Мир

МИД Украины отказался обсуждать помощь от Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: Киев отказался обсуждать помощь от Венгрии, только от всего ЕС

Фото: Pool / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об отказе Украины обсуждать передачу 187 миллионов евро от Венгрии на двусторонней основе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам венгерского дипломата, Киев аргументировал свою позицию готовностью вести переговоры только в рамках поддержки от всего Евросоюза.

«Получили от министерства иностранных дел Украины ответ: “для нас первоочередна поддержка Евросоюза и вне ее рамок мы не желаем продолжать переговоры, только в ее рамках»“», — процитировал Сийярто заявление МИД Украины.

Глава МИД Венгрии добавил, что самым простым способом помочь Украине было бы выделение каждым государством-членом ЕС средств из своего бюджета вместо предоставления средств «в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут выплачиваться регулярными платежами с начала 2023 года».

Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала новый пакет антироссийских санкций на встрече постпредов ЕС. Подобное решение было связано с отказом Брюсселя предоставить Будапешту 5,8 миллиарда евро на восстановление после пандемии.

Марина Совина
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