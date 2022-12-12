Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 12 декабря 2022Россия

Военный рассказал о подготовке часовых «поста №1»

Генерал-майор Филякин рассказал о подготовке часовых почетного караула у Вечного огня

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин рассказал о подготовке часовых почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Филякин, часовых готовят, используя различные методы. В частности, их учат стоять на посту не час, а больше. Кроме того, дорожка, подготовленная на макете Могилы Неизвестного Солдата в учебном центре, имеет определенный наклон. Во время подготовки военные шагают в горку, что тоже является своеобразным отягощением, добавил он.

Во время упражнений с оружием будущим часовым надевают на руки специальные утяжелители весом 200-400 граммов, которые затрудняют движение руки. Военные носят их в течение полугода, однако после снятия браслетов движения рук приобретают четкость, которая необходима при обращении с карабинами во время службы.

Ранее мобилизованный россиянин с позывным Калмык записал видео в центре боевой подготовки в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава «Гознака» рассказал о возвращении пятирублевых банкнот
Стюардесса раскрыла влияние снегопада на безопасность полетов
Стало известно о ночной стрельбе и взрывах в северном Косове
Российский подросток взял у матери машину, попал в ДТП и погиб
Охотящегося за привидениями блогера приняли за вора и задержали
В Подмосковье за полдня выпало более половины месячной нормы осадков
Американка закончила университет спустя 71 год после поступления
В ЛНР сообщили о прибытии в Артемовск большого числа украинских медиков
Зеленский поблагодарил Байдена за «беспрецедентную» поддержку
Бикини-модель показала прежнюю внешность и удивила пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.