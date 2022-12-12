Военный рассказал о подготовке часовых «поста №1»

Генерал-майор Филякин рассказал о подготовке часовых почетного караула у Вечного огня

Командир Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России генерал-майор Андрей Филякин рассказал о подготовке часовых почетного караула у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Филякин, часовых готовят, используя различные методы. В частности, их учат стоять на посту не час, а больше. Кроме того, дорожка, подготовленная на макете Могилы Неизвестного Солдата в учебном центре, имеет определенный наклон. Во время подготовки военные шагают в горку, что тоже является своеобразным отягощением, добавил он.

Во время упражнений с оружием будущим часовым надевают на руки специальные утяжелители весом 200-400 граммов, которые затрудняют движение руки. Военные носят их в течение полугода, однако после снятия браслетов движения рук приобретают четкость, которая необходима при обращении с карабинами во время службы.

Ранее мобилизованный россиянин с позывным Калмык записал видео в центре боевой подготовки в зоне проведения специальной военной операции (СВО).