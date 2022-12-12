США ухудшили прогноз по мировому сбору пшеницы из-за Аргентины и Канады

Минсельхоз США ухудшил прогноз по сбору пшеницы из-за снижения урожая в Аргентине и Канаде

Минсельхоз США ухудшил прогноз по сбору пшеницы в мире в этом году из-за ожидаемого снижения урожая в Канаде и Аргентине, входящих в число ведущих экспортеров, передает «Интерфакс».

В ведомстве считают, что мировой сбор пшеницы в этом сезоне будет 780,59 миллиона тонн, что на два миллиона тонн ниже ноябрьской оценки. Совокупный урожай в странах-лидерах по экспорту (к ним Минсельхоз США причисляет Аргентину, Австралию, Канаду, Евросоюз, Россию и Украину) прогнозируется на уровне 328,72 миллиона тонн (прошлая оценка — 330,8 миллиона тонн).

Прогноз урожая в Аргентине снижен на три миллиона тонн, до 12,5 миллиона, по причине сокращения посевных площадей и урожайности из-за засушливой погоды. Ожидается, что урожай в это стране будет самым низким с сезона 2015-2016 годов. Прогноз по урожаю в Канаде снижен на 1,2 миллиона тонн.

К концу 2022 года объемы экспорта российской пшеницы могут выйти на рекордные уровни 4–4,8 миллиона тонн. Однако в дальнейшем вывоз этой агрокультуры на мировой рынок может затрудниться из-за конкуренции с украинским зерном, а также снижении стоимости пшеницы в других странах, заявили ранее аналитики.