В Севастополе опровергли информацию о работе систем ПВО
Севастопольский губернатор Развожаев опроверг информацию о работе систем ПВО над городом
Информация о том, что над Севастополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), не соответствует действительности. Об этом написал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
По словам губернатора, система ПВО не работала — в настоящее время в городе проводятся учебные стрельбы. Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.
10 декабря в Севастополе также звучали громкие звуки. Их Развожаев тоже объяснял учебными стрельбами.
23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.