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14:03, 12 декабря 2022Россия

В Севастополе опровергли информацию о работе систем ПВО

Севастопольский губернатор Развожаев опроверг информацию о работе систем ПВО над городом

Фото: Shutterstock

Информация о том, что над Севастополем сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), не соответствует действительности. Об этом написал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По словам губернатора, система ПВО не работала — в настоящее время в городе проводятся учебные стрельбы. Развожаев призвал доверять только официальным источникам информации.

10 декабря в Севастополе также звучали громкие звуки. Их Развожаев тоже объяснял учебными стрельбами.

23 ноября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также около Севастополя.

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Анастасия Шейкина
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