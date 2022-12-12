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11:36, 12 декабря 2022Путешествия

Летевший из Москвы самолет сменил курс и вынужденно приземлился в другом городе

Летевший из Москвы в Карши самолет вынужденно сел в Самарканде из-за тумана и ветра

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Самолет авиакомпании Azimut, летевший из Москвы в Карши, сменил курс и вынужденно приземлился в другом городе Узбекистана — Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Uzbekistan Airports.

По данным компании, российскому воздушному судну не удалось произвести посадку в аэропорту назначения из-за сильного тумана и неустойчивого ветра.

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Отмечается, что лайнер со 100 пассажирами на борту сел в Самарканде в 07:15 (05:15 мск) в штатном режиме. В настоящее время в аэропорту Карши сняты все ограничения.

Ранее в декабре летевший из Москвы в Самарканд российский самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе Узбекистана — Ташкенте. Пассажирский лайнер не смог приземлиться в аэропорту назначения из-за обильного снега на полосе.

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Фариза Бацазова
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