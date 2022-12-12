Новая Зеландия ввела санкции против Эрнста

Новая Зеландия ввела санкции против гендиректора Первого канала Эрнста и министра Шадаева

Новая Зеландия ввела новые санкции против 23 россиян, включая главу Минцифры Максута Шадаева и гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя новозеландского МИД Нанаю Махуту.

«Попавшие под санкции включают министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, главу Первого канала России и ключевых лиц российских медиаизданий, в том числе "Инфорос", "Южный Фронт" и "Фонд стратегической культуры"», — говорится в сообщении. Глава МИД Новой Зеландии в своем заявлении связала санкции с ситуацией на Украине.

В конце октября Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России, а также ряда российских предприятий оборонного сектора и СМИ. Сообщалось, что попавшим под санкции запретят посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, были заморожены активы попавших под ограничения россиян.

До этого Новая Зеландия ввела санкции против 51 россиянина и 24 должностных лиц. Все попавшие под ограничения связаны со вступившими в состав России территориями. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом Владимиром Путиным соответствующих договоров.

