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10:17, 12 декабря 2022Силовые структуры

Семейный конфликт россиян из-за ребенка закончился убийством

В Саратове семейный конфликт из-за внучки закончился поножовщиной, один убит, второй ранен

Фото: СК РФ

В Саратове возбуждено уголовное дело после обнаружения тела зарезанного мужчины у больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Наталья Трошина.

По ее словам, 9 декабря на территории медучреждения в автомобиле ВАЗ-2110 был найден 33-летний мужчина без признаков жизни. Его туда привезли родственники, добавил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах. Причиной убийства стал семейный конфликт из-за ребенка.

Супруги развелись и отец через суд добился права общаться с дочерью, однако его бывший тесть был категорически против встреч внучки с ее родителем. Отец ребенка с родственниками приехал вечером 9 декабря к бывшей жене, там с ними вступил в конфликт ее отец и члены его семьи. Между ними началась драка, в ходе которой 51-летний мужчина, являющийся дедом девочки, схватил нож и нанес несколько ударов оппонентам 29 и 33 лет. Один из них скончался от полученного ранения, второй — госпитализирован.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Любовь Ширижик
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