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19:33, 12 декабря 2022Ценности

Российский бренд Sokolov призвали наказать за антивоенные украшения

Российские ювелиры призвали наказать бренд Sokolov за украшения с антивоенными лозунгами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские ювелиры обратились в Роспотребнадзор с призывом наказать популярный бренд Sokolov за украшения в виде антивоенных лозунгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о серебристых кулонах с фразами «наХвойну» и «наХвойне» на цепочках. По информации Mash, ранее такие изделия были представлены на официальной странице компании в маркетплейсе Wildberries, однако из-за возмущений покупателей их скрыли. Также уточняется, что в настоящее время подвески продаются на нескольких интернет-барахолках по цене в 1,5 тысячи рублей.

Согласно ценнику, изготовитель подвесок — костромской завод ООО «Ювелит», юридическое лицо Sokolov. Его руководителем является сын основателей ювелирного дома Артем Соколов. На данный момент его родители Алексей и Елена живут в Швейцарии.

В свою очередь представители бренда утверждают, что кулоны принадлежат коллекции 2018 года и ее нет в продаже, а авторы распространившихся в сети кадров с украшениями — конкуренты.

Ранее в декабре реклама новой коллекции одежды испанского бренда Zara разгневала иностранцев из-за отсылок к России. На размещенных в соцсетях фотографиях манекенщицы позировали в свитерах на фоне деревьев и снежных сугробов. Образы моделей дополняли меховые наушники, горнолыжные очки и шапки.

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Карина Черных
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