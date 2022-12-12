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11:54, 12 декабря 2022Россия

В Совфеде объяснили участие НАТО в конфликте на Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что Минские соглашения исполнять «никто никогда не собирался»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди объяснила, что НАТО принимает участие в конфликте на Украине, чтобы «взять реванш» после Великой Отечественной войны. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, в боях на Украине участвуют в общей сложности 16 иностранных военных формирований, из которых девять — частные военные компании.

«Сегодня мы твердо можем сказать о том, что никто никогда не собирался исполнять эти Минские соглашения, и [бывший канцлер Германии] Ангела Меркель просто назвала вещи своими именами. Им необходимо было время для того, чтобы подготовиться к войне с Россией», — заключила Ковитиди.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Украине возможность окрепнуть. По ее мнению, все участники этих соглашений понимали, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

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Сергей Истомин
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